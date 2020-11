Milik, cala il prezzo: l’Inter prova l’affondo! Politano carta jolly finale – SM

Condividi questo articolo

Arkadiusz Milik Napoli

Milik a gennaio giocherà in un’altra squadra, perché conviene a tutti così. Come riportato da Claudio Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” – a “Tiki Taka – La Repubblica del Pallone” su Italia 1, l’Inter è decisa a concludere l’operazione. Anche l’ex Politano in “soccorso”

AFFARE PER TUTTI – Il colpo Arkadiusz Milik a gennaio è in fase di lavorazione (vedi articolo). L’Inter, attraverso Beppe Marotta, sta provando di tutto per assicurarsi l’attaccante polacco classe ’94. Il Napoli ormai è consapevole che lo perderà a parametro zero in estate se non abbasserà le sue pretese economiche. Rispetto ai 18 milioni di euro fissati nei giorni scorsi, adesso è sceso a 15 (e non è detto non scenda ancora, ndr). L’Inter in cambio ha offerto il cartellino di Matias Vecino, come noto da tempo (vedi articolo). Se non andasse in porto lo scambio con il centrocampista uruguayano, in alternativa l’Inter per Milik potrebbe scontare qualcosa dal riscatto obbligatorio di Matteo Politano, trasferitosi a Napoli a gennaio 2020.