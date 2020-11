Pecci: “Inter, manca una sensazione. Barella, un altro al suo posto”

Eraldo Pecci

Per l’Inter i tre punti di Sassuolo sono importantissimi, in quanto raddrizzano improvvisamente la classifica. Tuttavia, parlando di tattica, l’ex calciatore Eraldo Pecci ritiene che Barella non sia utilizzato nel migliore dei modi. Ecco le sue parole a “La Domenica Sportiva”.

CAMBI – L’Inter è seconda in classifica dopo l’importante vittoria di Sassuolo. Ma, secondo Eraldo Pecci, manca ancora qualcosa alla squadra. E muove poi una critica a come viene utilizzato Nicolò Barella: «Ieri ha vinto, dopo un quarto d’ora stava 2-0, riportando tre punti importanti. Però la sensazione di forza come dovrebbe dare per il suo organico non la dà. Credo che Barella sia un grandissimo giocatore, ma a fare quello che ha fatto fino all’altro ieri in mezzo al campo, lì davanti la difesa ci va un altro giocatore. Non so se Eriksen sia quello giusto, però ci vuole un giocatore con altre caratteristiche: come aveva cominciato Sensi l’anno scorso prima di farsi male».