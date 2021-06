Marusic suggestione Inter con Inzaghi: il suo contratto aiuta – Sky

Adam Marusic si è imposto come uno dei migliori laterali della Serie A con Simone Inzaghi. Che ora lo vorrebbe all’Inter, secondo quanto riporta “Sky Sport”.

SUGGESTIONE DAL PASSATO – Con Simone Inzaghi ufficialmente nuovo allenatore dell’Inter, iniziano le voci di mercato sui suoi pupilli. Tra questi ovviamente figura anche Adam Marusic, laterale montenegrino della Lazio. Che sotto la guida del neo-allenatore nerazzurro si è imposto come uno dei migliori esterno della Serie A. In quattro insieme a Roma, 134 presenze e 9 reti per lui. Che ora potrebbe riabbracciare il suo mentore, secondo quanto riporta “Sky Sport”. E a favore dell’Inter gioca anche il contratto di Marusic con la Lazio, in scadenza a giugno 2022. Claudio Lotito non sarebbe molto propenso a trattare coi nerazzurri, ma tutto dipenderà dalla proposta che eventualmente arriverà.