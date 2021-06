L’Inter campione d’Italia ha annunciato finalmente l’arrivo di Simone Inzaghi sulla sua panchina. Come noto da giorni, è stato scelto l’ormai ex allenatore della Lazio come erede del collega Antonio Conte in nerazzurro. Di seguito il comunicato ufficiale del Club nerazzurro

BENVENUTO MISTER – “FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Simone Inzaghi come nuovo allenatore della Prima Squadra: il tecnico ha firmato un contratto biennale con il Club nerazzurro. #WelcomeSimone”.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]