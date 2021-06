Stefano Borghi commenta la scelta dell’Inter di assumere Simone Inzaghi come nuovo tecnico (vedi annuncio). E sfiora le voci di mercato su Emerson Royal e Achraf Hakimi.

BEST CASE SCENARIO – Stefano Borghi, telecronista di “DAZN”, non ha dubbi sulla scelta dell’Inter di prendere Simone Inzaghi come nuovo allenatore. E la commenta così, in un video YouTube con la sua community: «Per me, in questo scenario di emergenza, l’Inter non avrebbe potuto fare scelta migliore».

FASCE ROTANTI – Borghi commenta poi le voci di mercato che riguardano l’Inter. In particolare, la possibile cessione di Achraf Hakimi. E l’interesse nerazzurro per Emerson Royal e Nahitan Nandez. Ecco il suo punto di vista: «Emerson Royal è un giocatore molto talentuoso, con una crescita notevole. È un laterale brasiliano che va sul fondo, crossa e spinge tanto. Sta rispondendo alle promesse. Merita un salto in alto. L’Inter però in quel ruolo ha già Hakimi. Nandez? È un giocatore che va bene per qualsiasi squadra. Ha esperienza, intensità, polivalenza. Il Cagliari si è salvato anche grazie al suo gol al Napoli. È un giocatore da calcio importante».