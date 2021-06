Nandez, l’interesse Inter sale: dove giocherebbe nell’undici nerazzurro?

Nahitan Nandez piace molto all’Inter, e non da oggi. In attesa degli sviluppi di mercato, analizziamo come giocherebbe in nerazzurro.

SINERGIE DI MERCATO – L’Inter segue da tempo Nahitan Nandez. Il centrocampista del Cagliari piaceva tantissimo ad Antonio Conte, e Simone Inzaghi non è da meno. L’uruguaiano è uno dei trascinatori dei sardi, nonché uno dei principali fautori della salvezza di questa stagione. Però le trattative tra i nerazzurri e il Cagliari non sono semplici: Nandez ha infatti una clausola rescissoria da 36 milioni (vedi dettagli). Tuttavia, Beppe Marotta conta di inserire Radja Nainggolan nell’affare (più alcuni giovani), così da abbassare le pretese. Ma dove giocherebbe il 18 rossoblu, se arrivasse all’Inter?

EQUIVOCO TATTICO – Partiamo innanzitutto dal chiarire un falso mito. Nandez non è un esterno di centrocampo, non lo era al Boca Juniors né tantomeno nella Nazionale dell’Uruguay. Semplicemente, essendo dotato di grande resistenza sulla corsa, si può destreggiare benissimo anche sull’esterno, possibilmente destro. L’uruguaiano nasce e cresce come mezzala: un interno di centrocampo di straordinaria intensità e quantità, ma dotato anche di ottima tecnica. Sostanzialmente, un Nicolò Barella in salsa charrua. Per il centrocampo dell’Inter sarebbe quindi un ottimo innesto, soprattutto per la straordinaria affidabilità fisica (sette gare saltate negli ultimi quattro anni). Nella rosa nerazzurra solo il numero 23 ha doti simili, e da due stagioni non ha un vero backup: un motivo in più, per i tifosi dell’Inter, per desiderare l’acquisto di Nandez.