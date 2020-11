Marotta pronto a sfruttare l’opzione Eriksen: 3 nomi per l’Inter a gennaio

Giuseppe Marotta Inter

Marotta ha anticipato l’apertura del mercato di gennaio a pochi minuti dall’inizio di Inter-Torino. E nel giro di un mese e mezzo si cercherà di piazzare Eriksen all’estero. Proviamo ad anticipare i possibili nomi per completare un eventuale scambio alla pari

PRIMO NOME – In casa Inter è già iniziato il dopo Christian Eriksen nonostante il centrocampista danese faccia ancora parte della rosa nerazzurra. E continuerà a farne parte finché la situazione non verrà definita, a gennaio. I margini di far rientrare il “caso” ci sono, anche se minimi. Per questo è giusto ragionare su come liberarsi (momentaneamente…) del suo ricchissimo ingaggio attraverso un prestito semestrale. La soluzione che gradirebbe il Paris Saint-Germain (vedi articolo). Anche per questo motivo il nome di Leandro Paredes è in cima alla lista delle papabili contropartite. Le caratteristiche combaciano con ciò che può essere utile alla causa.

DUE ALTERNATIVE – Nelle prossime settimane Beppe Marotta lavorerà con Piero Ausilio alla migliore soluzione per tutte le parti. L’eventuale sostituto di Eriksen non dovrà essere un centrocampista offensivo ma un mediano che abbini qualità e quantità. Il sogno N’Golo Kanté (Chelsea), così come Paul Pogba (Manchester United), oggi non è percorribile. L’interesse del Bayern Monaco per il danese potrebbe aprire allo scambio di prestiti con Corentin Tolisso, piuttosto apprezzato nell’ambiente nerazzurro. In caso di ritorno di Eriksen a Londra, sponda Arsenal, non va esclusa l’opzione Granit Xhaka, già ipotizzata una stagione fa. Se ne riparlerà prossimamente. Il centrocampo di Antonio Conte comunque potrebbe essere rinforzato con un profilo preso direttamente dall’attuale Serie A, ma nel frattempo con Eriksen si dovrà per forza trovare una soluzione a metà strada. Marotta non può regalarlo né svenderlo.