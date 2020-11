Lazio, Luiz Felipe negativo: visite mediche per l’idoneità...

Lazio, Luiz Felipe negativo: visite mediche per l’idoneità sportiva

Visite mediche per l’idoneità sportiva per Luiz Felipe, risultato negativo al Covid: così la Lazio di Simone Inzaghi recupera il difensore

ANNUNCIO – Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, recupera un altro giocatore, presentemente risultato positivo al Coronavirus. Dopo Ciro Immobile e Thomas Strakosha, anche Luiz Felipe è risultato negativo al Covid. Ora, come comunicato dalla stessa società biancoceleste su Twitter, è arrivato alla clinica Paideia per le visite mediche per l’idoneità sportiva. Dopodiché il centrale brasiliano tornerà a disposizione della squadra capitolina.