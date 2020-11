Inter-Real Madrid: Zidane col rebus assenze, le ultime sugli indisponibili

Inter-Real Madrid di mercoledì vedrà gli spagnoli parecchio incerottati. Il tecnico Zidane avrà infatti numerose assenze pesanti, al momento anche Benzema sembra essere destinato a saltare la sfida del Giuseppe Meazza

Non ci sono buone notizie per Zinedine Zidane e il Real Madrid in vista della sfida Champions League di mercoledì contro l’Inter. Secondo quanto riportato da “Marca” il Real si è allenato questa mattina e il tecnico francese ha dovuto fare ancora a meno di Karim Benzema. L’attaccante francese si è allenato ancora a parte in palestra e molto difficilmente sarà presente nella sfida di Milano. Benzema si unisce quindi ai sicuri assenti Sergio Ramos e Valverde, mentre sono da valutare le condizioni di Militao e Casemiro dopo la loro positività al COVID-19