Eriksen, già scelta la destinazione! E l’Inter può avere la contropartita – SM

Eriksen Inter

Eriksen ha ormai terminato la sua esperienza nerazzurra. Come riportato da Claudio Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” – a “Pressing Serie A” su Italia 1, il futuro sembra già definito, probabilmente per mancanza di richieste. E ci sono margini per uno scambio. Poi si penserà all’attacco

SCAMBIO TRA DELUSI – Le parole di Beppe Marotta (vedi articolo) prima dell’inizio di Inter-Torino ufficializzano il prossimo tema di mercato. L’uscita di Christian Eriksen a gennaio. Il centrocampista danese andrà al Paris Saint-Germain in prestito con diritto di riscatto. Questo perché Leonardo lo tratta solo su queste basi. In cambio l’Inter può ottenere Leandro Paredes, che è una riserva per Thomas Tuchel a Parigi. Proprio come lo è Eriksen per Antonio Conte a Milano. Si tratta di due scontenti pronti a cambiare maglia nella prossima finestra di mercato. Poi c’è Arkadiusz Milik, che piace all’Inter come vice di Romelu Lukaku, ma il Napoli lo cederà solo cash senza contropartite. L’Inter sta cercando di inserire nell’operazione Matias Vecino (vedi articolo), ma ci sono grossi dubbi sulla tenuta fisica dell’uruguayano. Situazione in evoluzione.