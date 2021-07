Lazaro, oggi incontro tra Inter e agente dell’austriaco: l’obiettivo

Oggi è in programma l’appuntamento tra l’Inter e il procuratore dell’esterno austriaco Valentino Lazaro, a cui è interessato il Benfica.

INCONTRO – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è stato fissato per la giornata odierna un incontro tra l’Inter e il procuratore di Valentino Lazaro. A quest’ultimo è interessato il Benfica che vuole prenderlo con la formula del prestito.

OBIETTIVO – Per questa ragione l’obiettivo dell’appuntamento di oggi tra la dirigenza del club nerazzurro e l’agente dell’esterno austriaco è il seguente. Quello di stabilire le condizioni per ottenere il via libera al trasferimento da parte della società meneghina.

