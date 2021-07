Dest, Inter interessata al terzino del Barcellona ad una condizione

Anche l’Inter sarebbe interessata a Serginho Dest, terzino destro di proprietà del Barcellona, ma solo ad una condizione.

TERZINO – Secondo quanto riportato da Sport, il Barcellona sta ascoltando le offerte per Serginho Dest. La società catalana apre per il terzino destro in caso di una proposta che accontenti tutte le parti. Il giocatore è giovanissimo e i blaugrana hanno intenzione di puntare su Emerson Royal. Da parte sua, Dest non avrebbe problemi a partire se la destinazione fosse in un grande club.

CLUB – Nelle ultime ore si è vociferato del Bayern Monaco. Ma sul calciatore ci sarebbe anche l’Inter. Il club nerazzurro sarebbe interessato solo se in caso di prestito con diritto di riscatto. Stando al sito del quotidiano spagnolo, anche questa strada è aperta.

Fonte: Sport.es – Lluís Miguelsanz