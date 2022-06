Inzaghi rinnova con l’Inter ma con attesa: ecco cosa manca per l’annuncio – Sky

Non ci sono dubbi sul fatto che Inzaghi prolungherà di un altro anno il suo accordo con l’Inter, spostando la scadenza al 30 giugno 2024 e con ritocco dell’ingaggio. Dopo le notizie di giornata (vedi articolo) Di Marzio indica quando arriverà l’annuncio ufficiale.

IN DIRITTURA – Simone Inzaghi e l’Inter hanno raggiunto l’accordo per rinnovare fino al 30 giugno 2024. Un’intesa che permetterà al tecnico di iniziare la nuova stagione (vedi articolo) senza avere il contratto in scadenza, potendo quindi lavorare con più tranquillità. Gianluca Di Marzio, nella parte finale di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, toglie ogni condizionale dopo che in giornata è pure passato in sede l’agente dell’allenatore, Tullio Tinti (vedi articolo). Per l’ufficialità si attende il ritorno di Steven Zhang in Italia. Al momento non c’è ancora una data, ma il rinnovo di Inzaghi è cosa fatta.