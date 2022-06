Inzaghi-Inter, avanti insieme! Accordo raggiunto per il rinnovo di contratto – Sky

Inzaghi, presente anche lui oggi in sede (vedi articolo), ha raggiunto l’accordo definitivo per il rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2024. Di seguito tutti i dettagli secondo quanto riportato in questi minuti da Sky Sport.

ACCORDO RAGGIUNTO – Simone Inzaghi prosegue la sua avventura all’Inter, raggiunto definitivamente l’accordo per il rinnovo di contratto fino al 2024 con adeguamento dello stipendio. Nella riunione avvenuta questo pomeriggio in sede, infatti, era presente anche il tecnico nerazzurro insieme al suo procuratore Tullio Tinti (agente anche di Bastoni). L’Inter ribadisce la fiducia nei confronti del tecnico piacentino dopo questa prima stagione in nerazzurro, ben sopra le aspettative. Adesso si attende solo l’annuncio ufficiale.

Fonte: Sky Sport