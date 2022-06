Inter, preparazione estiva alla Pinetina poi primo test a Lugano: ecco la data – CdS

Proprio come la scorsa stagione, la preparazione estiva sarà svolta alla Pinetina. Poi fissata la prima amichevole: sarà a Lugano. Fissata anche la data.

PREPRAZIONE E TEST – L’Inter di Simone Inzaghi si ritroverà alla Pinetina per svolgere la preparazione estiva in vista della nuova stagione. Appiano Gentile attualmente è occupata dalla nazionale femminile, che sta lavorando in vista degli Europei in Inghilterra. Già fissata la prima uscita, escluse eventuali partitelle ad Appiano: sarà a Lugano, probabilmente sabato 16. Poi previste altre gare in giro per l’Europa, ma niente tournée in Usa o Cina.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

