Inzaghi, tutto definito per il rinnovo. Ora vacanze! L’annuncio con Zhang – CdS

Inzaghi definisce tutti i dettagli del rinnovo con l’Inter e va in vacanza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per l’annuncio si dovrà attendere il ritorno di Zhang a Milano.

TUTTO PRONTO – Simone Inzaghi ormai da tempo ha raggiunto l’accordo con l’Inter per il rinnovo. Questione di ore e tutto sarà pronto. Per l’annuncio ufficiale, invece, bisognerà aspettare il ritorno del presidente Steven Zhang la prossima settimana, che da qualche giorno è fuori città. La nuova intesa riguarda uno contratto fino al 2024 con opzione per il 2025, con un aumento di ingaggio da 4 a 5,5-6 milioni. Non va dunque escluso che la prossima settimana Inzaghi lasci per qualche ora le sue vacanze e organizzi un blitz di qualche ora a Milano per la firma e le foto di rito con Zhang. Di certo i contatti con la dirigenza per allestire la squadra rimarranno costanti: le parti si sono sentite e viste pure ieri per pianificare le mosse da fare in entrata.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

