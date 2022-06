Bremer-Inter legame di pietra. Il sacrificio può arrivare dalla difesa − AP

Bremer-Inter, il legame è più saldo che mai. Il difensore brasiliano ha scelto il nerazzurro ormai da gennaio e non ha alcuna intenzione di cambiare idea. Intanto, non c’è da escludere la partenza di un big in difesa

SOLIDO − Bremer non ha mollato di un centimetro, nella sua testa c’è l’Inter e nessun’altra. Legame solidissimo quello tra il capitano del Torino e il club nerazzurro. Patto in auge ormai da gennaio che difficilmente potrà essere tradito. L’operazione, come riporta Alfredo Pedullà, andrà in porto. Sul possibile sacrificio, occhio alla situazione di Milan Skriniar. Già a gennaio, lo slovacco aveva deciso di rifiutare un’offerta monstre del Tottenham di Conte. L’ipotesi addio estivo non è da escludere. Bremer, comunque vada, arriverà sia con o senza Skriniar in rosa.