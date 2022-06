Inter, novità per Bastoni e Inzaghi? In sede è arrivato il loro agente Tinti

Bastoni e Inzaghi hanno lo stesso agente, ovvero Tullio Tinti. Come riporta Sport Mediaset, il procuratore è appena arrivato in sede dell’Inter per discutere sul futuro dei suoi tesserati

AGENTE IN SEDE − Sede dell’Inter decisamente affollata. Oltre a Minieri e Ferrari (vedi articolo), è arrivato da pochi minuti anche Tullio Tinti. L’agente di Alessandro Bastoni e Simone Inzaghi è arrivato per discutere sul futuro dei suoi assistiti. Quanto a Simone Inzaghi, l’argomento sarà sicuramente la questione rinnovo di contratto. Si punta al 2024 con adeguamento dell’ingaggio. Quanto a Bastoni, filtrano tantissime voci sul suo domani immediato. Tottenham e soprattutto Manchester United sono piombati sul giocatore della Nazionale.