Pinamonti, il Monza fa sul serio con l’Inter! Incontro con Galliani – Sky

Il neopromosso Monza è realmente forte su Pinamonti (vedi articolo). Come annuncia Di Marzio su Sky Sport l’AD dei brianzoli Galliani ha avuto un incontro con l’agente dell’attaccante di rientro all’Inter.

RICHIESTA FORTE – Nelle possibili cessioni dell’Inter, che possono evitare di dover sacrificare un big, figura anche Andrea Pinamonti. Reduce da una stagione molto positiva all’Empoli, l’attaccante classe ’99 farà ritorno in nerazzurro al 30 giugno, data di scadenza del prestito. Probabile che però ci rimanga ben poco, visto che il Monza fa sul serio. Gianluca Di Marzio informa come Adriano Galliani, Amministratore Delegato dei brianzoli appena promossi in Serie A, in giornata abbia incontrato l’agente di Pinamonti per iniziare a imbastire una trattativa.