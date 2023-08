Inzaghi in disaccordo con la società sul mercato: vertice all’Inter – TS

Ieri si è tenuto un vertice di mercato in casa Inter, alla presenza dei principali dirigenti e soprattutto di Inzaghi. Come riporta il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, non c’è unità d’intenti fra allenatore e dirigenza.

LE DIFFERENZE – Ieri pomeriggio confronto ad Appiano Gentile, alla ripresa degli allenamenti dell’Inter. Il tecnico Simone Inzaghi ha avuto un vertice con Giuseppe Marotta, rientrato in anticipo, il direttore sportivo Piero Ausilio, il suo vice Dario Baccin e Javier Zanetti. Si è parlato ovviamente degli acquisti, con le difficoltà della società a reperire un attaccante dopo il comportamento inaccettabile di Romelu Lukaku e la scadenza del contratto di Edin Dzeko. Tuttosport parla di volontà di tranquillizzare l’allenatore, non certo contento da come sta procedendo il mercato dell’Inter, e capire chi puntare. Folarin Balogun dell’Arsenal è il preferito di Piero Ausilio, in disaccordo con Inzaghi che predilige Alvaro Morata e gradisce Beto. Sull’attaccante dell’Atlético Madrid i dubbi della dirigenza dell’Inter sono sia economici sia di età, la punta dell’Udinese è invece valutata trenta milioni. Il quotidiano di Torino non esclude nomi nuovi oltre metà agosto, o un ritorno su Mehdi Taremi del Porto. Così come un’accoppiata, in caso di cessione di Joaquin Correa: Balogun-Beto (o un centravanti), oppure Beto e Alexis Sanchez, già allenato da Inzaghi all’Inter nel 2021-2022 e svincolato.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini