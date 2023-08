Demiral spera ancora nell’Inter, ma riappare un vecchio nome – TS

Demiral non ha giocato ieri nell’amichevole che l’Atalanta ha perso malamente con l’Union Berlino (4-1), in quanto non convocato e ai margini. Lui vuole l’Inter e resta il nome principale in difesa, ma per Tuttosport resiste un obiettivo di inizio mercato.

ANCORA IN CORSA – Ormai è noto: Merih Demiral lascerà l’Atalanta dopo l’1 settembre. Con Gian Piero Gasperini ha rotto, non sta giocando le amichevoli e non era convocato per quella di ieri persa 4-1 contro l’Union Berlino. Lui vorrebbe l’Inter, tanto che Tuttosport afferma come abbia detto no a proposte turche. Su Demiral però l’Atalanta vuol fare cassa, nonostante tutto, a differenza di capitan Rafael Toloi (altro obiettivo dell’Inter) che è ritenuto incedibile. Con i rapporti fra i due club che potrebbero essersi rovinati dopo la questione Gianluca Scamacca, c’è una terza opzione per la difesa: Trevoh Chalobah, sempre ai margini del Chelsea. Occhio all’ipotesi prestito nelle prossime settimane.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna