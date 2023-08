Boninsegna: «Lukaku? Allegri non si sbaglia. Il problema è un altro»

Si continua a parlare di Lukaku alla Juventus, con Vlahovic al Chelsea. L’ex attaccante Boninsegna, che dall’Inter passò proprio ai bianconeri negli anni Settanta, giudica l’operazione in un’intervista al quotidiano Tuttosport. Ecco un estratto.

IL GIUDIZIO – Roberto Boninsegna si esprime sulla trattativa fra Juventus e Chelsea: «A Massimiliano Allegri piacerebbe allenare Romelu Lukaku e non si sbaglia, anche se ha trent’anni resta un ottimo attaccante. Lukaku in campo ha sempre fatto bene e per il gioco di Allegri sembra più funzionale. Certo, il problema si porrebbe se dovessero coesistere (con Dusan Vlahovic, ndr). Ho letto dei quaranta-cinquanta milioni di conguaglio: penso che se il Chelsea è intenzionato a chiudere l’operazione, l’ostacolo della cifra è superabilissimo. Semmai il problema può essere un altro: se Vlahovic non vuole andare via. Gianluca Scamacca? È un ragazzo che vale, l’Atalanta ha fatto un bel colpo».

IL TRASFERIMENTO – Lukaku potrebbe andare dall’Inter alla Juventus, seppur via Chelsea. Passaggio da Milano a Torino che Boninsegna fece nel 1976: «È vero, all’inizio non ci volevo andare, a Torino. Mi sentivo una bandiera inamovibile nerazzurra. Dissi al presidente Ivanoe Fraizzoli: “Alla Juventus ci andrà lei”. Ma la società aveva già deciso. E a quei tempi non c’erano molte possibilità di trattare, eri vincolato: o accettavi o venivi messo fuori rosa. Fui obbligato ad accettare. Oggi dico “Menomale”. In bianconero ho trascorso tre anni splendidi, in una società che era anche una famiglia eccezionale. E ho vinto tanto, due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa UEFA di cui conservo ancora il trofeo in miniatura. Ma quella era una squadra talmente forte, gli undici titolari erano tutti da Nazionale».

Fonte: Tuttosport – Marina Salvetti