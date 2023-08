Correa può andarsene! Sanchez-bis all’Inter ma con una necessità – CdS

La speranza di molti è che da qui all’1 settembre Correa lasci l’Inter, dopo aver fortemente deluso in questi due anni. Una sua partenza può aprire le porte al ritorno di Sanchez, ma il Corriere dello Sport delinea degli incastri non certo semplici.

FUORI UNO DENTRO UN EX – Da qui all’1 settembre si può pensare di vedere due nuovi attaccanti all’Inter. Anche se il secondo sarebbe un nome già noto: Alexis Sanchez. Il cileno si è svincolato dal Marsiglia e approva l’idea di tornare a Milano, anche rinunciando a qualcosa rispetto ai tre milioni di stipendio che prendeva in Francia. Per far sì che il ritorno di Sanchez avvenga, però, è necessario che vada via Joaquin Correa. L’attaccante argentino, che ha deluso non poco anche nella tournée in Giappone, per il Corriere dello Sport è ufficialmente in vendita. Serve però un’offerta dall’estero perché Correa vada via: finora, nemmeno dall’Arabia Saudita si sono fatti avanti in maniera concreta.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia