Inzaghi, cena finita: dall’Inter strappa una promessa sugli acquisti – SI

Inzaghi ha finito la prima cena da allenatore dell’Inter. Il nuovo tecnico nerazzurro, come riporta Sportitalia, è riuscito a strappare una promessa sugli acquisti, in un momento dove si parla tanto di cessioni.

QUALCOSA SI FARÀ – La prima giornata di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell’Inter si conclude… a cena. In un noto albergo di Milano il tecnico nerazzurro era assieme al presidente Steven Zhang (vedi articolo), ma non solo. Come riporta Luca Cilli per “Sportitalia Mercato” erano presenti anche i due Amministratori Delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, assieme al direttore sportivo Piero Ausilio e al suo vice Dario Baccin. Nel corso del pomeriggio Inzaghi ha visitato il centro sportivo di Appiano Gentile, rimanendone colpito positivamente. Nel corso dei colloqui inevitabile anche un riferimento al mercato, viste le tante voci di cessioni (soprattutto per Achraf Hakimi). Inzaghi ha strappato una promessa alla dirigenza dell’Inter: almeno due volti nuovi a disposizione al raduno.