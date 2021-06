Secondo Sky Sport l’Inter non potrebbe fermare le cessioni dopo quella eventuale di Hakimi. Tuttavia la certezza è che Lukaku sia l’ultimo dei sacrificabili, quindi si esclude una sua partenza.

NIENTE SMANTELLAMENTO – L’Inter sarà costretta a vendere qualche giocatore, e anche a breve. Secondo il giornalista Marco Demicheli, nell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24, Achraf Hakimi potrebbe non essere l’unico sacrificato: «Abbiamo detto che serve una cessione a breve, entro il 30 giugno. Il bilancio finale di questo mercato dovrà essere in attivo per settanta-ottanta milioni di euro. Qualche colpo in entrata andrà fatto: non basta cedere solo Hakimi per essere in positivo. C’è il rischio di altre cessioni: fra i sacrificabili Romelu Lukaku è all’ultimo posto, di Lukaku l’Inter non si priverebbe mai».