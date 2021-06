Inzaghi, prima sera all’Inter: cena con Zhang, programmi in vista?

Inzaghi è, dalle 13 di oggi, ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter (vedi articolo). Per lui stasera, come annunciato da Sportitalia, cena col presidente Zhang.

SUBITO AL LAVORO – Prima sera da allenatore dell’Inter, anche a livello ufficiale, per Simone Inzaghi e subito impegno col presidente. Come annuncia Sportitalia il nuovo tecnico nerazzurro è a cena con Steven Zhang a Milano, dopo essere arrivato in tarda mattinata. Possibile che i due discutano già alcuni dei programmi futuri, oltre a conoscersi di persona. Nelle prossime settimane ci sarà il raduno, in attesa del via della Serie A. Per il momento il primo appuntamento di Inzaghi con l’Inter è la Florida Cup, ma potrebbero esserci amichevoli in precedenza (vedi articolo).