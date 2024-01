Inter, tutto fatto per un’altra cessione! Esperienza in Serie B – Sky

L’Inter cede un altro giocatore in questa sessione di mercato. Dopo Lucien Agoumé e in attesa di scoprire il futuro di Stefano Sensi, la dirigenza nerazzurra ha trovato l’accordo per la cessione di un giocatore della Primavera.

CESSIONE IN ARRIVO – L’Inter ha trovato l’accordo per la cessione di Jan Zuberek, attaccante della Primavera. Il giocatore polacco è pronto a trasferirsi in Serie B con la maglia della Ternana, che ci aveva già provato con Eddie Salcedo, poi finito al Lecco.