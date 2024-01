Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative al 10 gennaio 2024

Il calciomercato per il 2024 è iniziato ufficialmente martedì 2 gennaio, con l’apertura della sessione invernale. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di giovedì 1 febbraio (ore 20). Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Il mercato in entrata dell’Inter dovrebbe essere già chiuso con l’arrivo di Tajon Buchanan dal Club Brugge, anche se la società nerazzurra monitora ugualmente il mercato attaccanti, soprattutto qualora dovesse uscire Alexis Sanchez. Al primo posto, al momento, c’è Giovani Simeone del Napoli, mentre la dirigenza resta vigile anche su Luis Muriel, in scadenza con l’Atalanta.

Acquisti ufficiali: Tajon Buchanan (centrocampista, Club Brugge) titolo definitivo.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Nuovo club interessato a Stefano Sensi. La notizia principale di oggi riguarda il centrocampista in uscita dall’Inter, che piace in Inghilterra, precisamente al Leicester di Enzo Maresca. Ufficiali le cessioni di Eddie Salcedo al Lecco e di Franco Carboni alla Ternana. La società verde-rosso però lavora anche per l’arrivo dell’attaccante Primavera dell’Inter, Jan Zuberek. Al Modena, invece, ufficiale l’arrivo di Niccolò Corrado ceduto in prestito proprio dalla Ternana che detiene il cartellino, ma i nerazzurri mantengono un diritto di recompra.

Cessioni ufficiali: Eddie Salcedo (attaccante, Lecco) in prestito, Franco Carboni (centrocampista, Ternana) in prestito.

