Inter, Thuram rischia di sfumare. Un club pronto all’attacco decisivo – SM

L’interesse dell’Inter per Thuram è, ormai, noto. Nel corso dell’edizione odierna di SportMediaset, però, emergono delle novità riguardanti la concorrenza. Un club del campionato inglese sarebbe già pronto all’attacco decisivo.

CONCORRENZA – Ormai noto l’interesse dell’Inter per Marcus Thruam (vedi articolo), spesso affiancati dalle voci di calciomercato. Proprio oggi, con l’inizio della sessione invernale, SportMediaset spiega qual è la situazione creatasi intorno all’attaccante francese. Il giornalista Daniele Miceli racconta che i nerazzurri potrebbero essere battuti dal Manchester United. Continuano, infatti, ad arrivare importanti conferme dall’Inghilterra e dalla testata tedesca Bild sulla trattativa di Thuram. Decisiva la tempestività e la determinazione del club di Premier League, che sarebbe pronto a spendere subito i 15 milioni di euro utili come indennizzo per liberare subito il calciatore dal Borussia Monchengladbach.

Fonte: SportMediaset