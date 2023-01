Lautaro Martinez: «Inter-Napoli? Accorciamo distanze! Mondiale insegna»

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo il rientro dal Mondiale. Il Toro ha parlato delle emozioni con l’Argentina e di Inter-Napoli

FESTA − Oltre alla conferenza stampa (vedi articolo), Lautaro Martinez racconta le emozioni dopo il trionfo Mondiale: «Dopo la festa a Buenos Aires con tutta la gente mi sono svegliato. Molto contento, sensazioni uniche e bellissime. Abbiamo portato a casa l’obiettivo che si stava preparando da quando è arrivato Scaloni. Felice anche per la Copa America. L’Argentina sta nel posto dove si merita. Quel mese è stato vissuto con tante cose belle. La prima partita con l’Arabia Saudita persa ha fatto uscire la forza del gruppo. Poi vivere questi momenti con la famiglia è fantastico. Ho potuto portare papà, mio fratello e la famiglia di mia moglie. Bellissimo».

SFIDA E INSEGNAMENTI − Poi Lautaro Martinez ha continuato sul match col Napoli: «Inter-Napoli? Sarà gara difficile e importante per quello che riguarda la classifica. Loro sono tanti punti avanti, dobbiamo fare partita di qualità e concentrazione perché questi tre punti ci servono tanto. Bisogna accorciare le distanze. Il Mondiale mi ha fatto imparare tanto. Non ho fatto un Mondiale come volevo, ma è entrato un compagno che ha fatto meglio di me, sono contento per lui. Ho tifato per lui, bello quando hai compagni così da cui imparare».