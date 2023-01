Skriniar, Thuram ma non solo! Quante stelle in scadenza a giugno 2023

Non ci sono solo Milan Skriniar e Marcus Thuram in scadenza a giugno. La lista, oltre ad essere parecchio lunga, contiene i nomi di diversi top player dei club europei.

RINNOVI – Il mercato di gennaio darà sicuramente delle indicazioni. Oltre che per chi arriverà, per chi resterà e chi magari rinnoverà. Al momento sono parecchi i giocatori in scadenza a giugno 2023. Oltre ovviamente a Milan Skriniar, protagonista dell’ennesimo caso Inter, e di Marcus Thuram, grande obiettivo dei nerazzurri (vedi aggiornamenti). Tra chi non ha ancora rinnovato c’è chi ha appena vinto un Mondiale da protagonista, Leo Messi e chi ha appena vinto il Pallone d’Oro, Karim Benzema. A Madrid fanno compagnia al francese anche Luka Modric, Toni Kross, Marco Asensio e Dani Ceballos. Non proprio quattro qualunque.

SCADENZA – Probabilmente i sopracitati basterebbero per parlare di occasioni più uniche che rare a zero. Solo in Serie A, tra i tanti in scadenza ci sono Stefan De Vrij, Adrien Rabiot, Juan Cuadrado, Chris Smalling, Alex Sandro e Angel Di Maria. La Premier League non è da meno con Jorginho, Ngolo Kanté, Roberto Firmino, David De Gea e Ilkay Gundogan per citarne alcuni. La Bundesliga risponde con la situazione in casa Dortmund: in scadenza ci sono “solo” il wonderkid Youssoufa Moukoko, Marco Reus e Raphael Guerreiro. Occasioni, rimpianti e conferme che si preparano a scrivere il prossimo mercato estivo. Preparando così i tifosi a gustarsi i nuovi campioni o a godersi chi ha giurato fedeltà al proprio club.