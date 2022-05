Inter, occhi su Asllani dell’Empoli: si profila derby di mercato col Milan – TS

L’Inter vuole rinforzare il centrocampo: piace Kristjan Asllani dell’Empoli. Sul centrocampista, però, c’è anche il Milan: derby di mercato in arrivo? Le ultime dal Tuttosport

DUELLO – Kristjan Asllani ha disputato un’ottima stagione con la maglia dell’Empoli. Il centrocampista ha attirato su di sé l’interesse di diversi club. L’Inter, alla ricerca di un vice-Brozovic, e di alternative credibili a Barella e Calhanoglu (vedi articolo) ha individuato nell’albanese il profilo giusto. Da battere, però, la concorrenza del Milan: a Maldini piace molto il centrocampista ed il club rossonero sarebbe disposto a lasciare Asllani in prestito in toscana per un’altra stagione. I nerazzurri, in caso di mancato arrivo di Asllani, valutano anche i profili di Schouten del Bologna e di Fernandez del River Plate.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini