Inter, un tesoretto da oltre 20 milioni dalle cessioni ‘minori’: le ultime – CdS

Inter, non saranno ceduti solo top player per far cassa, anzi. Come specificato dal collega Andrea Ramazzotti oggi sul Corriere dello Sport, la società nerazzurra farà anche alcune cessioni ritenute “minori” ma che porteranno comunque un tesoretto da 20 milioni.

TESONETTO – L’Inter la prossima estate piazzerà alcuni colpi in uscita per arrotondare il tesoretto che sarà poi stanziato al mercato, considerando anche alcuni parametri richiesti dalla società come il taglio del monte ingaggi e una plusvalenza di circa 60-70 milioni dal mercato. Le cessioni non saranno certo dolore come quelle della scorsa stagione, ma un giocatore sarà sicuramente ceduto per poter far cassa. Altre operazioni, invece, porteranno all’Inter un tesoretto importante: è il caso di Michele Di Gregorio, portiere in prestito al Monza in Serie B, verrà riscattato dal club in caso di promozione. Anche Ionut Radu sarà ceduto. Destino simile anche per Agoume, e forse Satriano, valutati 20 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

