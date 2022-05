Bastoni in uscita? Bremer pronto per l’Inter: una contropartita per il Torino – CdS

Bastoni potrebbe essere ceduto per far spazio a Gleison Bremer, seguito da tempo dalla dirigenza nerazzurra. Raggiunto da tempo l’accordo con il giocatore, resta da trovare quello con il Torino. Secondo il Corriere dello Sport, già pronta la contropartita.

IL COLPO – Alessandro Bastoni potrebbe essere il giocatore sacrificato per evitare di cedere altri big presenti in squadra (vedi articolo). Il suo addio (o quello di Stefan de Vrij), andrà comunque colmato. L’Inter ormai da tempo ha un accordo con Gleison Bremer. La valutazione del Torino è di circa 35 milioni. Se Andrea Belotti non dovesse rinnovare, a quel punto i granata sarebbero alla ricerca di un centravanti. A quel punto l’Inter potrebbe offrire Andrea Pinamonti (valutato almeno 25 milioni) come possibile contropartite del difensore brasiliano, così da abbassare la sua valutazione. L’unico nodo riguarda l’ingaggio dell’attaccante: guadagna 2 milioni netti, ecco perché la punta attualmente in prestito all’Empoli potrebbe essere ceduto all’estero per monetizzare.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

