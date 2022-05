Inter, rivoluzione a centrocampo in vista: Vidal (e non solo) ai saluti – TS

L’Inter è al lavoro sul mercato. In vista della prossima stagione il club nerazzurro, nel prossimo mercato estivo, potrebbe rivoluzionare il centrocampo. Le ultime da Tuttosport

AL LAVORO – Uno degli obiettivi dell’Inter per la prossima sessione di mercato è quello di fare un vero e proprio restyling del centrocampo. Al momento, scrive Tuttosport, la dirigenza nerazzurra è concentrata sul trovare dei rincalzi all’altezza di Brozovic, Barella e Calhanoglu, il trio titolare del centrocampo nerazzurro. Vecino, in scadenza di contratto, non rinnoverà. Vidal ha annunciato che, a fine stagione andrà via: al cileno verrà pagato un indennizzo di 4 milioni per la rescissione del contratto, in scadenza fra un anno. Gagliardini, a meno di richieste particolari, dovrebbe rimanere. Con lui anche Lucien Agoumé, di rientro dal prestito al Brest.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini