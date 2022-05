Dybala, Inter ha fatto sapere la sua proposta: ora la scelta. Due alternative – CdS

Dybala pronto a decidere il suo futuro. L’Inter dal canto suo si è già mossa con Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin per provare a piazzare il colpo (ma anche altri). L’argentino ora deve scegliere, mentre i nerazzurri hanno inviato la prima proposta all’entourage.

PRIMA PROPOSTA – Il futuro di Paulo Dybala entra sempre più nel vivo. L’argentino ad oggi non ha in mano offerte concrete, se non quella dell‘Inter con Beppe Marotta che stravede per lui. In Viale della Liberazione hanno fatto arrivare all’entourage dell’argentino le loro condizioni ovvero: contratto da 3-4 anni con un ingaggio da 5,5 milioni più bonus. Cifra che magari sarà ritoccata verso l’alto se la negoziazione entrerà nel vivo. Adesso la palla passa a Dybala decidere se venire all’Inter. In tal caso verrà incentivato l’addio con Alexis Sanchez. Se invece Dybala dovesse decidere di andare a giocare altrove, sarà rispolverato il piano Gianluca Scamacca o quello che porta a Duvan Zapata.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

