Inter, Nainggolan ancora al Cagliari? Ipotesi scambio con i rossoblù – TS

“TuttoSport” oggi in edicola conferma un’indiscrezione arrivata già qualche mese fa (vedi articolo). L’Inter sarebbe ancora sulle tracce di un giovane di proprietà del Cagliari. Radja Nainggolan possibile pedina di scambio? Due opportunità.

IPOTESI SCAMBIO – L’Inter da tempo segue Riccardo Ladinetti, giovane centrocampista del Cagliari (20 anni) in prestito all’Olbia, dove in questa stagione ha totalizzato 27 presenze e 2 gol. Il calciatore potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per Radja Nainggolan. Il belga ha un contratto con l’Inter fino al 2022 e guadagna 4,5 milioni a stagione, come riportato dal quotidiano di Torino per restare in rossoblù dovrà spalmare il suo stipendio. In questo modo il club nerazzurro avrebbe l’opportunità di non fare minusvalenza.

Fonte: TuttoSport