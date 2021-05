Inter, il mercato estivo può rivoluzionare il centrocampo: gli scenari

L’Inter, vinto il diciannovesimo scudetto della sua storia, ha cominciato a pianificare la stagione futura. In attesa di capire il destino di Conte, il mercato estivo potrebbe portare una rivoluzione nel centrocampo nerazzurro

FUTURO – L’Inter, dopo aver brillantemente conquistato il diciannovesimo scudetto della sua storia, sta pianificando la prossima stagione ed il futuro. In attesa di conoscere il destino di Conte, da cui dipenderanno i piani di mercato della società, è possibile ipotizzare una rivoluzione nel reparto di centrocampo, il più abbondante in casa nerazzurra. Per alcuni calciatori, infatti, il futuro in casa Inter non è scritto. Fra questi c’è Vidal: il cileno, voluto fortemente da Conte, ha disatteso le aspettative. La sua età anagrafica, unita ad uno stipendio monstre, non ne facilitano certo la permanenza. Da monitorare anche la situazione relativa a Sensi, spesso alle prese con infortuni, ma che, nelle ultime uscite, è tornato ad essere una presenza costante in campo, seppur con minutaggio ridotto. Discorso diverso, invece, può essere fatto per Vecino. L’uruguayano ha delle caratteristiche uniche in rosa, che Conte apprezza particolarmente. Difficile, infatti, ipotizzare un addio dell’uruguayano.

RIVOLUZIONE – Con l’addio di uno o di entrambi i calciatori, potrebbero aprirsi diversi scenari di mercato: il sogno, da sempre, è Rodrigo De Paul dell’Udinese, ma, in un clima di austerity che colpisce tutto il calcio italiano, è difficile ipotizzare operazioni di tale portata, visto che la richiesta del club friulano è ferma sui 40 milioni. Se il prescelto non dovesse essere l’argentino, il club e Conte sono orientati ad un calciatore con caratteristiche simili: al meccanismo (quasi) perfetto che è l’Inter di Conte manca solo un’incursore di centrocampo in grado di garantire parecchi gol.