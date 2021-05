Conte non parla e aspetta Zhang: i motivi per cui restare o andare via – CDS

Conte, come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, preferisce non parlare per rischiare di dare qualche dichiarazione sbagliata. Il tecnico aspetta Steven Zhang.

I MOTIVI – Antonio Conte preferisce non parlare sul suo futuro, soprattutto se legato all’Inter. Preferisce il silenzio e soprattutto preferisce aspettare la famosa riunione con Steven Zhang per chiarire le manovre per la prossima stagione. Il “Corriere dello Sport” a firma di Pietro Gudagno, ha analizzato i motivi per cui il tecnico dovrebbe decidere di restare o andare via dell’Inter. L’ingaggio da 13 milioni non è un fattore da sottovalutare, anzi. In questo momento di crisi finanziaria, difficile trovare un club che decide di pagare uno stipendio del genere. In secondo luogo il rapporto con il gruppo: restare all’Inter gli permetterebbe di continuare a lavorare con gli stessi ragazzi con il quale ha già creato un rapporto particolare, senza considerare il suo ruolo all’interno del club, dove soprattutto nell’ultimo periodo ha fatto da collante tra squadra e società. Tra i motivi del no invece, sempre secondo il quotidiano romano, ci sarebbe quella di poter salutare da vincente. Inoltre quello che potrebbero preoccupare il tecnico sarebbero gli obiettivi futuri. Sarà compito di Steven Zhang convincere che la squadra resterà comunque competitiva ancora per lo scudetto senza accontentarsi della qualificazione in Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

