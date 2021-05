Gravina propone: club di A e B, i costi non devono superare i ricavi – CDS

LE PROPOSTE – Il presidente Gravina avrebbe proposto al Consiglio di ieri una norma anti-debiti. Cioè i costi non potranno superare i ricavi. Chi deciderà di andare oltre i propri limiti sarà comunque libero di farlo, ma con garanzie fideiussorie che giustificano l’eccedenza. Si va verso l’OK della proposta, e il prossimo 8 giugno potrebbe già arrivare la conferma. Altro fattore urgente è quello legato agli stipendi. La precedente scadenza era a maggio. La proposta della Lega Serie A era quella di rinviare i pagamenti di marzo a giugno, e di aprile a luglio, ma questa proposta non sarebbe stata accolta dall’Assocalciatori. Inoltre, “violerebbe” la regola del mettere tutto in regola prima dell’iscrizione al campionato.

