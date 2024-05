Allegri: «Gironi differenti. Ma vicini al nostro vero obiettivo stagionale»

Per tutto il girone di andata, la Juventus di Massimiliano Allegri ha pensato di potersela giocare con l’Inter per lo scudetto. Sogni infranti nel girone di ritorno, come ha sottolineato il tecnico bianconero in conferenza stampa, ma che non intaccano il ‘vero’ obiettivo secondo l’allenatore.

OBIETTIVI A CONFRONTO – Per tutto il girone d’andata, Inter e Juventus hanno lottato punto a punto per giocarsi lo scudetto. Un titolo per il quale i nerazzurri hanno poi messo la quinta e iniziato una grande fuga proprio dalla vittoria nello scontro diretto di San Siro firmato dall’autogol di Federico Gatti. Due gironi totalmente diversi per la squadra torinese, come ha voluto sottolineare Massimiliano Allegri nella sua conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro la Roma di Daniele De Rossi. Anche se, l’obiettivo dichiarato continua a essere un altro.

Allegri, niente Inter e scudetto: un altro vero obiettivo

VICINI AL TRAGUARDO – Massimiliano Allegri, nonostante probabilmente a un certo punto abbia creduto di potersela giocare con l’Inter, resta fedele alla sua linea. Ovvero sul vero grande obiettivo della Juventus, il ritorno in Champions League. In sintesi, queste le sue parole in conferenza stampa: «Nel girone d’andata abbiamo fatto 46 punti, ma nel ritorno non siamo riusciti a ripeterci. Siamo lì, vicini a quello che è l’obiettivo principale, ovvero quello di tornare in Champions League». Un traguardo che la Juventus potrà raggiungere aritmeticamente proprio in caso di vittoria contro i giallorossi. Mentre per l’Inter la matematica è già arrivata: nel derby contro il Milan, che ha portato alla vittoria dello scudetto della seconda stella nerazzurra.