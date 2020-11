Inter, si continua a monitorare Ladinetti. Chiave per Nainggolan al Cagliari?

Condividi questo articolo

Photo 191760282

Secondo il portale online “Centrotrentuno.com”, l’Inter sta continuando a monitorare Riccardo Ladinetti, classe 2000 del Cagliari in prestito all’Olbia. Il suo cartellino potrebbe essere inserito nell’affare Nainggolan per gennaio

CHIAVE – L’affare Nainggolan-Cagliari sembrava in dirittura d’arrivo nelle ultimisse ore di calciomercato. Nell’operazione sarebbe dovuto rientrare anche il giovane Riccardo Ladinetti, centrocampista classe 2000 che il Cagliari ha poi ceduto in prestito all’Olbia in Lega Pro. L’affare non è andato a buon fine, ma la sensazione è che il matrimonio tra Nainggolan e il club sardo sia stato semplicemente rimandato. Ne è convinto anche il portale online “Centotrentuno.com”, che sottolinea come l’Inter abbia monitorato con attenzione il giovane Ladinetti in queste settimane. Il club nerazzurro sarebbe stato piacevolmente colpito dall’impatto del classe 2000 con la Lega Pro.

STRATEGIA – Questo aspetto potrebbe facilitare una riapertura del dialogo tra i club per la cessione di Nainggolan a gennaio. Ladinetti interessa all’Inter e potrebbe essere sfruttato da Tommaso Giulini come contropartita. L’ossatura dell’operazione sarebbe simile a quella di qualche mese fa. Ma cosa è cambiato in questo lasso di tempo? L’Inter e Nainggolan si sono resi conto, come se ce ne fosse bisogno, che la permanenza forzata non fa bene a nessuno. Ecco perché anche il belga preme per tornare in Sardegna. L’ostacolo più grande resta l’ingaggio di Nainggolan, sommato all’esborso economico che l’Inter chiedeva (e chiede) per lasciarlo partire a titolo definitivo. Se il Cagliari riuscirà a colmare quel gap, il trasferimento del belga sarebbe cosa fatta. Secondo “Centotrentuno.com”, il giovane Ladinetti dovrebbe comunque terminare la stagione con la maglia dell’Olbia.

Fonte: Centotrentuno.com – Roberto Pinna