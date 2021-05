In Inter-Udinese riflettori puntati su Musso, sarà lui il nuovo portiere?

CRESCITA – Musso è un portiere esperto, che conosce ormai benissimo la Serie A. Contro l’Inter arriverà alla sua presenza numero 101 nel campionato. Un traguardo significativo per il classe 1994, che nei suoi tre anni da titolare a Udine ha consolidato il suo talento e ormai è stabilmente considerato tra i migliori portieri. Non a caso è finito anche nel giro dell’Argentina. Il profilo insomma sembra quello giusto. E la sfida di domenica è l’ennesima occasione per lui di stuzzicare la dirigenza nerazzurra. Già all’andata con le sue quattro parate sui quattro tiri in porta prodotti dall’Inter era stato decisivo per lo 0-0 finale. Avrà altre possibilità per mostrare cosa sa fare?

