Inter, fila di osservatori al Bentegodi per Kumbulla e Rrahmani

Secondo “Sky Sport”, diversi club europei erano presenti allo stadio Bentegodi per il posticipo delle 18 tra Hellas Verona e Genoa (vinto 2-1 dalla formazione di Ivan Juric, QUI i dettagli). Ecco i dettagli della situazione e le squadre coinvolte.

SORPRESE – L’Hellas Verona ha stupito tutti in questo girone d’andata. La squadra di Ivan Juric può mettere nel mirino la zona europa, dopo due vittorie consecutive, grazie soprattutto al rendimento super del proprio reparto difensivo. Non è un caso che su Amir Rrahmani e Marash Kumbulla abbiano posato gli occhi diversi club italiani ed esteri. Nelle ultime settimane si erano intensificati i contatti tra l’Inter il classe 200 di origini albanesi (QUI le ultime) . Ma secondo quanto riportato da “Sky Sport”, al Bentegodi, durante Hellas Verona-Genoa, erano presenti osservatori di Chelsea, Manchester United e Borussia Dortmund. Oltre a Napoli e Juventus, dunque, sarebbero saltate fuori anche diverse pretendenti estere. L’Inter sta parlando da tempo col Verona per impostare una possibile trattativa. Ma le prestazioni convincenti dei due difensori potrebbero, paradossalmente, complicare non di poco la situazione.