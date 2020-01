Di Marzio: “Kumbulla promesso all’Inter, ma Napoli in un caso. Amrabat…”

Condividi questo articolo

Kumbulla del Verona è uno dei difensori che hanno impressionato in questa prima parte di Serie A. Su di lui ci sarebbe l’Inter per la prossima stagione, ma il Napoli (che con l’Hellas tratta Amrabat) non ha ancora del tutto mollato la presa. Queste le parole di Gianluca Di Marzio sul duo degli scaligeri, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

IL DUO VERONESE – Nel Verona rivelazione della Serie A ci sono diversi giocatori che si sono messi in luce e che entrano nei discorsi di mercato. Due sono contesi fra Inter e Napoli, e Gianluca Di Marzio spiega la situazione: «Sofyan Amrabat continua a non trovare l’accordo con il Napoli. I suoi agenti, tra le commissioni, il contratto e la durata non hanno ancora l’accordo su questo affare per giugno (a gennaio non può trasferirsi, ndr). Il Napoli e il Verona hanno dato una sorta di ultimatum ad Amrabat e agli agenti: o decidono entro domenica o l’operazione salta. Qualora dovesse saltare il Napoli potrebbe riaprire il discorso Marash Kumbulla con il Verona: ricordiamo che Kumbulla è stato promesso all’Inter ma per il mercato di giugno. Vedremo se qualcosa cambierà per Kumbulla al Napoli, tutto dipende da Amrabat».