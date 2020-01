Pedullà: “Vidal-Inter, occhio a Valverde! Kessié piace. Gagliardini-Milan…”

Pedullà – dopo le ultime sullo scambio tra Politano e Kessié – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia svela un retroscena che riguarda Inter e Milan. Il protagonista è Gagliardini. Per gli altri ruoli, Vidal e Young restano i nomi più quotati

IDEA GAGLIARDINI – Operazioni in corso ma più nomi in ballo. Per Alfredo Pedullà potrebbero esserci sorprese sull’asse rossonerazzurro: «Verso fine dicembre Inter e Milan hanno parlato di un possibile scambio tra Roberto Gagliardini e Franck Kessié, cosa non andata avanti. Quindi all’Inter piace Kessié piace, che non è un intoccabile per il Milan. Questo significa che, se arriva un’offerta congrua, Kessié lascia il Milan».

ESTERNO GRATIS – L’Inter non ha intenzione di sborsare cifre per la fascia, Pedullà spiega cosa manca: «Mi meraviglierei se il Manchester United non liberasse Ashley Young in direzione Inter, per questo è una pista da seguire. Bisogna solo aspettare. Federico Dimarco per ora resta bloccato, ma l’Hellas Verona è in vantaggio. Nessuna novità sulla partenza di Diego Godin».

SOGNO VIDAL – Inutile ribadire qual è il primo nome in cima alla lista per il centrocampo, a Pedullà tocca ripetersi: «Arturo Vidal spinge per andare all’Inter, ma prima vediamo cosa succede a Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona, perché dopo la sconfitta in Supercoppa Spagnola è a rischio. Christian Eriksen (Tottenham) resta una bellissima e concreta idea dell’Inter per l’estate, poi tutto può cambiare».