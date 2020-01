Young furioso con il Manchester United! Un’idea lo attira dall’Inter

Young vuole l’Inter, nonostante il Manchester United per ora faccia muro. Il tabloid inglese Daily Mail aggiorna sulla possibilità che l’inglese si trasferisca in nerazzurro, o subito a gennaio oppure a parametro zero nella prossima stagione.

RABBIA – “Ashley Young è furioso per la decisione del Manchester United di bloccare il suo trasferimento all’Inter in questo mese. L’ex nazionale inglese ha virtualmente raggiunto un accordo con i nerazzurri da svincolato per la prossima stagione, ma vorrebbe andare in Italia da gennaio. L’Inter è pronta a pagare un indennizzo per Young, in modo da chiudere subito l’operazione. Tuttavia il Manchester United, al momento, non vuole lasciare andare il trentaquattrenne per le tante assenze in difesa, così come perché si rende conto che lo spogliatoio sentirebbe la mancanza della sua leadership. Young è frustrato, perché vorrebbe andarsene via già a gennaio. Il Manchester United potrebbe cambiare idea se dovesse riuscire a rinforzare la squadra in questo mese, ma Young si sta preparando all’ultimo periodo di contratto coi Red Devils prima di andare all’Inter”.

SVINCOLATO? – “Giovedì sarebbe stato offerto il rinnovo di contratto, per ulteriori dodici mesi, sempre a centodiecimila sterline alla settimana. Young però ha rifiutato, con l’Inter pronta a offrirgli una proposta di un anno e mezzo economicamente migliore. In aggiunta, il giocatore ritiene che la mossa del Manchester United sia arrivata troppo tardi, sapendo che poteva firmare un precontratto con i club stranieri da gennaio. Il difensore è stato impressionato da Antonio Conte, che ha portato l’Inter a competere per il titolo in Serie A. Vincere un campionato in un nuovo paese è un’idea che attira il giocatore. Il Manchester United non si è ancora arreso all’idea di perdere Young, ma a meno di un suo cambio di idea andrà all’Inter la prossima stagione”.

Fonte: DailyMail.co.uk – Sami Mokbel, Simon Jones