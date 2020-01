Castrovilli piace all’Inter, ma la Fiorentina (e Chiesa?) spara alto: le cifre – SI

Castrovilli è uno dei profili più interessanti del calcio italiano nel ruolo di mezzala. Come riportato dal giornalista Pedullà a “Lo sai che?” su Sportitalia, l’Inter lo ha messo nel mirino ma la Fiorentina ha almeno due motivi per tenere tutti a debita distanza

GIOIELLO VIOLA – Il colpo sarebbe più in prospettiva che per l’immediato, ipotizzando che il classe ’97 pugliese finisca tranquillamente la sua stagione a Firenze. Il nome di Gaetano Castrovilli rientra tra i papabili per il ruolo di mezzala adatta al tipo di calcio richiesto da Antonio Conte, ma non solo per via della sua completezza. Secondo Alfredo Pedullà non sarà affatto facile strapparlo alla Fiorentina, anzi: «Castrovilli piace molto all’Inter, ma si parte da una base di 40 milioni di euro. E la Fiorentina non può certo cederli tutti, già si parla di Federico Chiesa in uscita. Comunque Castrovilli non piace solo all’Inter, ci sono anche altre big su di lui». L’investimento sul talentuoso centrocampista viola sarebbe di quelli importanti, probabile che se ne torni a parlare in estate, soprattutto se Matteo Politano non rientrasse più nei piani della Fiorentina (vedi ultimi aggiornamenti).