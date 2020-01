Paratici: “Roma-Juventus non decisiva. Il mercato dell’Inter…”

Il CFO della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” nel pre partita del match contro la Roma. Focus ovviamente sulla corsa scudetto con l’Inter, ma la battaglia tra i due club è anche sul mercato.

CONSAPEVOLEZZA – La Juventus ha la grande chance di tornare in testa alla classifica, dopo il pareggio dell’Inter di ieri sera. Di fronte avrà una Roma carichissima e forte del fattore campo. Nel pre partita dell’Olimpico, Fabio Paratici ha risposto così alle domande sulla corsa scudetto e sul fronte mercato: «Preoccupato dai nomi che circolano intorno all’Inter? La corsa scudetto è complicata e comprende anche la Lazio, squadra molto forte. L’Inter ha già preso molti giocatori forti questa estate: parlo di Alexis Sanchez, Romelu Lukaku Nicolò Barella e Stefano Sensi. I nerazzurri hanno già fatto investimenti importanti. Ma il mercato dell’Inter non cambia le nostre strategie. Titolo di campioni d’inverno? Conta vincere alla fine, il campionato è una corsa a tappe. Giocheremo con la Roma pensando che sia uno step fondamentale ma non decisivo per il primo posto».