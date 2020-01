L’Hellas Verona ribalta il Genoa: 2-1! Sogno Europa League per Juric

La squadra di Ivan Juric rimonta il vantaggio iniziale di Antonio Sanabria con le reti di Valerio Verre su rigore e di Mattia Zaccagni. Sono 25 i punti in classifica dell’Hellas Verona, soltanto quattro in meno del Cagliari sesto. Il Genoa di Davide Nicola sprofonda al terz’ultimo posto.

LA PARTITA – Il Genoa del nuovo allenatore Davide Nicola approccia bene la gara del Bentegodi e chiude la prima frazione in vantaggio. Ci pensa Antonio Sanabria a correggere in rete un cross basso di Barreca. Liguri avanti al 41′. Ma nella ripresa la sfida cambia totalmente volto. L’Hellas Verona torna in campo con tutt’altro piglio e trova subito il pareggio dagli undici metri. Cristian Romero interviene ingenuamente su Mattia Zaccagni e l’arbitro Mariani non ha dubbi. Dal dischetto si presenta Valerio Verre, che riporta il match in equilibrio con un siluro centrale. Ma gli scaligeri non sembrano soddisfatti e al 65′ completano la rimonta. Splendida combinazione sulla fascia destra che porta Amir Rrahmani al tiro, Mattia Perin non respinge bene ed è proprio Zaccagni a correggere in rete il tap-in vincente.L’Hellas Verona tiene poi a bada la timida reazione del Genoa, conducendo in porta una vittoria che apre orizzonti di classifica insperati.